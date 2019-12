Koitelin tonttivarauksen tehneelle Go Arcticille vuosi lisäaikaa projektin suunnitteluun.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi tiistaina lisäaikaa Go Arctic Oy:lle, joka suunnittelee Koitelin alueelle palvelurakentamista. Tonttivarauksen varausaikaa myönnettiin ensi vuoden loppuun saakka.

Yhtiöllä on tarkoitus rakentaa Koiteliin noin 600 neliön suuruinen rakennus, joka käsittää kahvila- ja ravintolatilat, kokous- ja juhlatilat sekä saunatilat.

Go Arctic toimii tällä hetkellä Koitelissa muun muassa kahvilapalveluiden tuottajana. Sen teki alueesta tonttivarauksen vuosi sitten, ja suunnitelma hankkeesta oli määrä toimittaa kaupungille tämän vuoden lopulla.

Yhtiö perustelee tarvitsemaansa lisäaikaa sillä, että liiketoiminta on kuluneen vuoden aikana ja edellisellä tilikaudella on kasvanut kovasti. Tilanteessa syntyneen resurssipulan takia Koitelin tonttivaraukseen liittyvän projektin suunnittelu on ollut jäissä.

Yhtiö kertoo, että kuuden viime kuukauden aikana resursseja on vapautunut aikana Koitelin hankkeeseenkin, ja suunnitelmat voidaan esitellä kaupungille vuoden päästä.