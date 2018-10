Koiteliin suunnitellaan uutta rakennusta – mukana ravintola, kokous- ja juhlatilat sekä saunatilat

No nyt on järkevä mittakaava. Hyvä, että on luovuttu majoituksesta. Koiteli on päiväkohde oululaisille ja Oulussa yöpyville matkailijoille. Joukkoliikenne on saatava toimimaan, jotta autottomat pääse Koiteliin. Toki kesällä on mukava pyöräilyretkikohde. Ravintola-kahvila, kokous, juhlat, saunatilat voisi liiketoimintakonseptina toimiakin.