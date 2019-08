Koiteli Elää pyrkii autottomuuteen: Pysäköinti kielletty festaripäivänä Koitelissa, parkkialueelta Kiimingin keskustasta jatkuvat bussikuljetukset

Kylläpä taas yksityisautoilijaa sorretaan kaiken maailman ilmastosyillä. Vai olisiko vähän tarkemmin lukiessa aikaa miettiä myös muita vaihtoehtoja? Perusteluissa ei puhuta ilmastoasioista mitään. Sanotaan vain, että festivaali pyrkii autottomuuteen.

Koitelissa ei häävin kokoinen parkkipaikka ole. Lisäksi sinne vievät tiet ovat melkoisen kapeita, joten tienvarsipysäköiminen vähentää tilaa ajoradalta lisäten vaaratilanteita, puhumattakaan siellä autojen välissä poukkoilevista festivaalivieraista. Pysäköintipaikan etsimiseenkin kuluu varmasti mukavasti aikaa, mikä on kaikki festarista nauttimisesta pois. Kaiken tuon huolen on järjestäjä pyrkinyt minimoimaan bussikuljetuksella.

Tai sitten kyseessä on vain suomalaisen veronmaksajan kiusaksi tehty salajuoni ja pakotus. Kyllähän kaikilla pitää päästä autollaan vähintään alueen portin eteen. Tai miksi ei jopa lavan viereen! Mukavahan se olisi oman auton etupenkiltä keikkaa katsoa.