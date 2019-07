Koirat kilpailevat kauneimman tittelistä – Äimärautiolle kokoontuu viikonlopun aikana yhteensä yli 6 000 koiraa

Tuomari tarkkailee kehässä kiertävää koiraa tarkasti Äimäraution raviradalla järjestävässä koiranäyttelyssä. Oulu NORD&INT-niminen tapahtuma on yksi kesän suurimmista Suomessa järjestettävistä koiranäyttelyistä. Lauantain ja sunnuntain aikana kehissä käy yhteensä noin 6000 koiraa. Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Katja Korhonen kertoo, että tapahtumalla on Oulussa pitkät perinteet. Lauantaina kehissä nähtiin koiria Pohjoismaista, sunnuntaina luokat ovat kansainvälisiä.

Koiria arvioivia tuomareita on saapunut Ouluun ympäri maailman, Australiasta asti. Ruotsalaiselle Patrik Cederlöfille näyttelyn tuomarina toiminen on harrastus, joka kumpuaa rakkaudesta koiriin.

– Kasvatan koiria ruotsissa ja ne kiinnostavat minua valtavasti. Siksi matkustan tuomaroimassa ympäri maailman, hän kertoo.

Ouluun Cederlöf on saapunut ensi kertaa, muualla Suomessa hän on tuomaroinut useita kertoa. Äimäraution näyttelyn järjestelyt ja tapahtuman tunnelma ovat tehneet häneen vaikutuksen.

– Ihmiset ovat ystävällisiä ja koirat kauniita. Eilen ehdin hieman tutustua Ouluun ja ihastuin, Cederlöf sanoo.

Lauantaina aamupäivällä Cederlöf tuomaroi ensi kertaa Junior Handler -luokkaa, jossa koirien kanssa kehässä ovat 10–17-vuotiaat nuoret.

– On todella mukava nähdä koiraharrastuksen uutta sukupolvea, Cederlöf sanoo.

Äimärautiolle Hollolasta asti saapunut Anna Kakko kertoo näyttelyihin vetävän jännitys ja voitontahto. Kakko on tuonut näyttelyyn kaksi ja puolivuotiaan Piikin. Kääpiöbullterrieri Piikki on kokenut näyttelykävijä, joka on jo Suomen muotovalio. Kakko on kiertänyt koirien kanssa näyttelyissä ulkomaita myöten, Oulussa on oltu aiempinakin kesinä.

– Täällä Äimärautiolla kaikki toimii ja säätkin ovat aina suosineet, Kakko sanoo.

Lauantaina Piikki osallistui oman rotunsa narttujen sarjaan, josta arvio oli erittäin hyvä, sijoitus kolmen parhaan joukkoon. Voitto ei kuitenkaan ole näyttelyissä Kokolle ja Piikille tärkeintä. Pääasia on, että reissusta jää hyvä mieli.

