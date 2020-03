Koiranpentuja ei poikkeustila rasita – katso livelähetys viikon ikäisten koiranpentujen aamutunnelmista

Kempeleläinen bichon frisé -kasvattaja Tiina Räisänen videoi pentueensa kasvua ja kehitystä Kalevan lukijoiden iloksi. Räisäsen Sakke-bichonin neljä pentua ovat nyt viikon ikäisiä.

Tiistaiaamun lähetys kesti noin kello 7–7.30. Sen jälkeen livelähetys korvautui nauhoitteella.

Näyttelyssä menestyneen Saken virallinen kennelnimi on Wyomaers Fox In The Box. Pentueessa on kaksi urosta ja kaksi narttua. Ne tulevat saamaan nimensä Star Wars -teeman mukaan.

Uusia live-videoita on nähtävillä Kalevan verkkosivuilla säännöllisesti. Videot näkyvät myös tallenteena.

