Kivisydämessä tuli täyteen kaksi miljoonaa asiakaspysäköintiä – viime vuonna laitokseen parkkeerattiin yhteensä 650 000 kertaa

Miten niin? Eihän tuo yksittäinen luku kerro yhtään mitään mistään. Tai miten sitä nyt pitäisi tulkita. 2 miljoonaa ja 3 vuotta tekee keskimäärin 660 000 per vuosi (viime vuonna alle sen). Jos tämän vuosiarvon jakaa tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle, tulee siitä keskimäärin 1800 pysäköintiä per päivä. Kun paikkoja on 900 tarkoittaa se tällä yksinkertaisella laskutoimituksella sitä, että jokaisessa parkkiruudussa on ollut joka päivä keskim. kaksi pysäköintiä. Riippumatta siis siitä, onko auto ruudussa 20 minuuttia vai 6 tuntia. Onko tämä vähän vai paljon, voi jokainen miettiä kohdallaa. Asian voi tulkita siis aivan miten kukin haluaa niin kauan, kun Oulun pysäköinti julkistaa viralliset käyttöasteet.