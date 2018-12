EI teknisiä ongelmia. Huutonaurua! Silloin harvoin kun tuolla riistohintaisessa hallissa on käynyt niin ilma on ihan hivittävää.

Pölyä ja ihme katkua täynnä koko halli vaikka käyttöaste sen normaalin muutama kymmenen autoa.

Ei edes astmaa ole niin silti alkaa huono olo tulla pitää suojata hengitystiet huivilla kun autosta ulos poistuu. Itseasiassa koko porukalle tuli huono olo ja jokaisen mielestä ilmanlaatu oli luokkaa New Mexico.Nyt voi vain kuvitella pölyn määrän kun kerran vuodessa on enemmän autoja. Tehkää nyt hyvät ihmiset jotain.

Tai oikeastaan minulle ihan sama jos ja kun ette tee. En tule noilla hinnoilla ko.paikassa vierailemaan.