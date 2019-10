Kivisydämen kausipaikoille olisi tunkua – joka viides paikka on vuokrattu pitkäaikaispysäköintiin

Onko ihme, että kausipaikoille on tunkua, kun pinnalla olevat kiekottomat pysäköintipaikat on alue kerrallaan jo lähes kokonaan poistettu? Tällä on sivuvaikutuksia alueella asuville kausipaikkojen markkinoinnin kohderyhmän ulkopuolella oleville oululaisille. Jos ei olisi mitään menoa kahdeksaksi, niin siitä parkkipaikan etsinnässä menee sitten koko ilta. Se 160 euroakin lisäisi kohtuuttomasti pienituloisen opiskelijan menoja. Ja autoahan ei tietenkään tarvitsisi, jos ei olisi tarvetta rahoittaa opintoja autoa edellytävällä työllä. Nyt sillä sivutyön edellyttämällä autolla on sitten parkkeeraussyistä pakko liikkua kellon mukaan, oli jatkuva yksityisautoilu sitten ilmastonmuutoksen kannalta järkevää tai ei. Myös yliopiston päässä ovat luonnollisesti käsi ojossa samalla ajatuksella liikkeellä, eikä sielläkään ole riittävästi ilmaisia parkkipaikkoja.