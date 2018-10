Hallituskadulla Kivisydämen rampin päällä olevan valotaideteoksen pitäisi alkaa toimia tämän viikon loppupuolella tai ensi viikolla. Kivisydämen ajoluiskan päällä oleva valotaideteos ja vesiallas korjataan takuutyönä.

Suunnittelupäällikkö Olli Rantala Oulun kaupungin kulttuuripalveluista kertoo, että valotaideteoksen ledielementit ovat olleet viallisia ja siksi teos ei ole ollut toiminnassa.

– Taiteilijan valitsemassa ledielementissä oli perustavaa laatua oleva ongelma. Asiaa on selvitelty, ja taiteilija Tapio Rosenius on nyt saanut ledien valmistajalta korvaavan elementin tilalle. Rosenius on ilmoittanut, että tällä viikolla elementit tullaan vaihtamaan, Rantala sanoo.

Rantalan mukaan kaupunki olettaa, että valotaideteoksesta päästään taas nauttimaan tällä viikolla tai ensi viikolla sellaisena kuin teoksen piti olla.

Valotaideteos julkistettiin 7. joulukuuta 2017. Valotaideteoksen toiminnassa oli Rantalan mukaan ongelmia oikeastaan alusta lähtien.