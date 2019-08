Kiviniemen töhryt ovat poliisin tutkinnassa, ja tiedossa on muutamia epäiltyjä – myös Talvikankaan leikkipuiston tärvelyä tutkitaan

On niitä maalailleet luvallisesti koululaiset opettajan valvonnassa tai Haukiputaalla alikulkutunneli tänä kesänä asukasyhdistysaktiivin valvonnassa. Tällaista Kiviniemeenkin, järkevää toimintaa nuorille niin töhriminen loppuu tai vähenee. Oulun kaupungilla on muutama muuntamorakennus maalattu luvallisesti nuorten toimesta jo vuosia sitten ja kummasti on pysynyt sotkematta.