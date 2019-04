Kiviniemen meripelastusyhdistys: Perämeren jää on puikkoontunut ja vesittynyt – "Jäälle ei ole enää mitään asiaa"

Perämeren jää on Oulun edustalla jo niin haurasta, että siellä ei kannata liikkua lainkaan, sanoo Kiviniemen meripelastusyhdistyksen päivystävä pelastusaluspäällikkö Timo Lämsä.

– Jäälle ei ole enää mitään asiaa. Me lopetimme jäällä liikkumisen pari viikkoa sitten.

Kellonlahden jää oli tämän viikon maanantaina jo erittäin puikkoontunut ja vesi oli mennyt syvälle jäähän. Tämän viikon lämpimien säiden myötä jää on haurastunut entisestään. KUVA: Lauri Halonen

Talvella merelle muodostunut teräsjää on puikkoontunut ja vesittynyt, mikä kertoo siitä, että jää on hajoamassa. Lämsä sanoo, että rannassa saattaa olla vielä useita kymmeniä senttejä jäätä, mutta se on niin haurasta, että ihminen voi painua siitä läpi.

– Ilmatieteen laitoksen mukaan Hailuodon länsipuolella on avovettä.

Lisäksi useilla Oulun edustalla olevilla virtapaikoilla sulan veden alue on levinnyt laajalle. Näin on esimerkiksi Vihreäsaaren satamaväylän ja Toppilansalmen yhteydessä. Pateniemessä olevalla Sudenväylällä avoveden alue on levinnyt puoleenväliin Kellonlahtea.

Lämsä sanoo, että jäät ovat lähdössä Perämerestä tänä vuonna noin 1,5–2 viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna.

Jää sulaa päältä ja alta

Pelastuslaitos ja merivartiosto ovat pelastaneet perjantaina useita ihmisiä merestä ja jäälautoilta Oulun edustalla. Lämsä arvioi, että myöhäinen pääsiäinen vaikuttaa osaltaan siihen, miksi ihmiset liikkuvat yhä jäällä.

– Pääsiäisenä on totuttu käymään pilkillä.

Oulun edustalla oli tänä vuonna 20–30 senttiä vähemmän jäätä kuin viime vuonna. Tällä hetkellä jäätä sulattaa sekä taivaalta porottava aurinko, että lämmin vesi.

– Virtauksia tulee nyt etelästä. Se syö jäätä altapäin, Lämsä sanoo.

Kiviniemen meripelastusyhdistys on yleensä saanut veneen vesille noin viikko vapun jälkeen. Lämsä arvioi, että tänä vuonna veneilykausi alkaa samoihin aikoihin.

Myös Länsi-Suomen merivartiosto on kehottanut välttämään jäällä liikkumista.