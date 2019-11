Kissakaverukset Kellon Kalimenkylästä päätyivät kansainväliselle viihdesivustolle – soitimme Sämpyn sihteerille ja kysyimme, mitä kuuluu

Oulusta maailmalle vuonna 2015 ponnistanut Sämpy-kissa nousi tällä viikolla vielä suuremman yleisön tietoisuuteen, kun suuri viihdesivusto Bored Panda teki jutun Kellon Kalimenkylässä asuvista kissoista.

Jutussa kehuja sai eritoten suomalaisten kissakavereiden pörröisyys.

Soitimme Sämpyn, Hiskin ja Elmerin sihteerinä toimivalle Riikka Hedmanille ja kysyimme, mitä karvaisille kavereille kuuluu.

Tervehdys, Riikka ja kissat! Mitä kuuluu?

– Kiitos hyvää kuuluu! Mikäs tässä talvikarvaa kasvatellessa. Lumi tuli kissojen mielestä liian aikaisin. Lumi on Sämpyn mielestä liian kylmää ja märkää, kissa olisi mieluummin pitänyt vielä kesäiset heinikot.

Joko talvihyppelykausi on aloitettu, kun luntakin on satanut?

KUVA: Riikka Hedman

– Ei olla vielä hypelty. Talvella on hyvä hypätä, kun pihalle voi kaivaa kujan esteitä varten.

Teidät nostettiin tällä viikolla esiin Bored Pandan verkkosivuilla. Tuliko juttu yllätyksenä?

– Kyllä se ihan puskista tuli. Tiistai-iltana toimittaja otti sieltä yhteyttä ja keskiviikkoaamuna juttu oli jo ulkona. Aivan hämmästyin, kun siellä oli niin paljon kuvia, 50 kuvaa! Kissariepu ei tiedä yhtään mitään suosiostaan, kun elämä pyörii ruokakupin, ulkoilun ja hyvän nukkumapaikan ympärillä.

Sämpy sai pari vuotta sitten kaverikseen ja riesakseen pikkuveljen. Miten Sämpyn ja Hiskin yhteiselo sujuu?

– Sämpystä ja Hiskistä on tullut aivan hyvät kaverit. Hiski on kasvanut kahdessa vuodessa fyysisesti, mutta ei henkisesti. Sehän on melkein kolme kertaa Sämpyä isompi, sillä Sämpy painaa noin 3,5 kiloa ja Hiski lähes yhdeksän kiloa. Välillä se menee kiusaamaan Sämpyä, jos se on löytänyt hyvän nukkumapaikan, sillä Hiski haluaa itsekin mennä sinne.

Tuosta pikkuvelusta ei kukkaan voi sanua, että eipä oo hääppönen? Julkaissut Sämpy Torstaina 9. toukokuuta 2019

Teiltä ilmestyi vasta uusi kirja, Kissakaverukset, joka kertoo siitä, miten Sämpy sai pikkuveljen. Miten kirja on otettu vastaan?

– Toissa viikolla saatiin kirjat painosta ja myyntiin. Vastaanotto on ollut positiivista ainakin palautteen perusteella. Sämpyn jutut pidetään positiivisena ja kaikki päivänpolttavat ja kantaaottavat asiat jätän pois.

Sämpy ja kumppanit on nähty muutamana viime vuonna myös kalenterin sivuilla. Onko kalenteria tulossa ensi vuodelle?

– Ei valitettavasti ole tulossa ensi vuonna Sämpy-kalenteria. Toivottavasti seuraavana vuonna sitten.

Sampycat`s winterfun Tälle aamulle kerittiin puuhailla poikain kans tämmösiä hommia Julkaissut Sämpy Lauantaina 16. maaliskuuta 2019

Onko suuri suosio näkynyt mitenkään kissan elämässä?

– Ei mitenkään, ihan tavallista kissaperheen elämää vietetään. Kissojen päivät pyörivät ruokakipon, ulkoilun ja hyvän nukkumapaikan välillä. Sämpyä on pyydetty esimerkiksi kirjastoon vierailulle, mutta meidän kissat eivät matkusta lukuunottamatta pakollisia eläinlääkärikäyntejä.

Loppuun vielä yksi tärkeä kysymys. Mikä on Sämpyn mieliherkku, mikäli se joskus sellaista saa?

– Sämpy ilmestyy aina viereen katsomaan, kun joku tekee voileipää. Toisinaan se saa hieman voita. Joskus Sämpy saa myös maksamakkaraa.

Sämpy-kissan ja kumppaneiden seikkailuja voi seurata esimerkiksi Sämpyn Facebook-sivuilta tai Instagramista.