Kirpputorilta hankittu kelpaa joululahjaksi – "Ajatusmaailma on muuttunut ekologisempaan suuntaan", kertoo oululainen yrittäjä

Jouluna marketit ovat pullollaan lahjatavaroita, leluja, jouluruokaa ja makeisia.

Ihmiset ostavat kuitenkin joululahjoja yhä enemmän kirpputoreilta sekä kierrätyskeskuksista ja tiedostava kuluttaminen näkyy myös joululahjoja valitessa.

Oulun kirpputoreilta kerrotaan, että asiakasmäärät ovat pysyneet toistaiseksi normaaleissa lukemissa, mutta joulun alla asiakkaita käy hieman enemmän.

– Ei ole vielä poikennut juurikaan normaalista. Jonkin verran yksittäisiä joululahjan etsijöitä on ollut. Tosin, juuri ennen tämän haastattelun alkua tupa tuli täyteen porukkaa, osto- ja myyntiliike Sinisen Pysäkin yrittäjä Mika Lempinen kertoo.

Ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut viime vuosina. Joululahjoja hankitaan myös kirpputoreilta, ja lahjan saajalle kelpaa käytettynä hankittu lahja.

Lempisen mukaan on toistaiseksi varhaista sanoa, miten joulu tulee vaikuttamaan asiakasmääriin.

– Olen jopa kuullut, että joululahjatoiveena on ollut, että kunhan se on jotakin käytettyä. Kyllä ihmisillä ajatusmaailma on muuttunut vähän ekologisempaan suuntaan, Lempinen jatkaa.

Paljekirppiksellä vallitsee joulun alla mukava hulina ja asiakasmäärät ovat jopa hieman kasvaneetkin.

– Pöydät ovat jokseenkin täynnä, ja varmasti myös jokavuotinen joulutarjouksemme on houkutellut pöydän pitoon näin muutenkin kiireisenä aikana, kertovat Paljekirppiksen työntekijät.

Kirppikseltä löytyy muun muassa erilaisia joulukoristeita ja uudenveroisia lastenleluja.

– Kehotamme pistäytymään ajan kanssa kirpputorille. Mahdollisuus löytää uniikki ja erilainen lahja on suuri. Ikinä ei tiedä, mitä löytöjä voi samalla tehdä myös itselle.