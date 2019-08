Kirkkoneuvosto hyväksyi Heinätorin seurakuntatalon purkamisen, peruskorjaus maksaisi miljoonia

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää sisäilmaongelmaisen Heinätorin seurakuntatalon purkamista.

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan Heinätorin seurakuntatalon purkamisesta. Purkamisen kustannusarvio on 165 000 euroa. Asia etenee vielä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Oulun seurakuntayhtymän kiinteistötoimi laati lausunnon Hollihaassa (Aleksanterinkatu 73) sijaitsevan Heinätorin seurakuntatalon ja talousrakennuksen purkamisesta. Lausunnossa seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Jaana Valjus puoltaa esitystä rakennusten purkamisesta. Kiinteistötoimen arvion mukaan rakennuksen peruskorjaukseen ei kannata ryhtyä hankkeen korkean hinnan vuoksi. Peruskorjauksen arvioidut kustannukset olisivat 2,8 miljoonaa euroa, jonka lisäksi Heinätorin vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat olleet keskimäärin 55 000 euroa.

Myöskään Pohjois-Pohjanmaan museon mukaan purkamiselle ei ole estettä ja kohde on mahdollista korvata uudisrakennuksella.

Heinätorin seurakuntatalon korvaavina tiloina käytetään Puistopuutarhurin taloa, Oulun vanhan pappilan Asemakadun puolta sekä tiloja Keskustan seurakuntatalosta.

Heinätorin seurakuntatalon tilat poistettiin käytöstä vuoden 2018 lopussa sisäilmaongelmien takia. Käytännössä toiminta on kuitenkin siirtynyt Heinätorilta muualle jo vuonna 2017. Oulun veden runkoputki rikkoutui Aleksanterinkadulla seurakuntakeskuksen kohdalla vuonna 2003 ja aiheutti tontilla vesivahingon. Vahingon jälkeen toteutettiin useita mittauksia ja korjauksia vuosina 2007–2010. Korjauksista huolimatta toistuvissa mittauksissa on todettu korkeita kosteuspitoisuuksia ja kosteuden aiheuttamia sisäilmaongelmia.

Seurakuntatalo on vuonna 1952 valmistunut arkkitehti Mikko Huhtelan suunnittelema rakennus, jossa on kaksi osaa. Puistokadun suuntainen siipi on kasikerroksinen harjakattoinen asuinrakennus ja Aleksanterinkadun puoleisessa siivessä on yksikerroksinen seurakuntasali, ja sen kellarissa kerho- ja takkahuone.