Kiinnostus Heinäpään lisärakentamiseen viriää hiljalleen – taloyhtiöille tarjolla rahallista hyötyä

Oulun kaupungin pyrkimys ruutukaavakeskustan ja sen lähialueiden tiivistämisestä on hiljalleen ottamassa tuulta myös Heinäpäässä, Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki kertoo.

Aktiivisia hankkeita on lähdössä liikkeelle vasta kaksi, mutta asiaa kohtaan on kuitenkin ilmennyt kiinnostusta. Keskusta-asumiselle on Matinheikin mukaan kysyntää.

Heinäpää on yksi keskustan strategisen kehittämissuunnitelman painopistekohteista. Alue on nykymittapuun mukaan tehottomasti rakennettu. Heinäpään täydennysrakentamisesta aloitettiin toteutusselvitys vuonna 2017.

Kaupungin tavoitteena on elävöittää keskustaa muun muassa lisäämällä ruutukaava-alueen ja lähiympäristön asukasmäärää 10 000:llä vuoteen 2026 mennessä. Nyt alueen asukasmäärä on noin 25 000.

Tavoite edellyttää mittavaa täydennysrakentamista.

– Täydennysrakentamiseen satsataan kaupungin toimesta paljon, Matinheikki sanoo.

Tiivistämisen ohella tarvitaan myös korkeampaa rakentamista.

Taloyhtiöt ovat ratkaisevassa asemassa Heinäpään täydennysrakentamisessa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan täydentävä lisärakentaminen vaatii kahden kolmasosan enemmistöpäätöstä omistajilta. Purkava lisärakentaminen vaatii jo yksimielistä päätöstä.

Hallitus jätti viime syksynä lakiin muutosesityksen, jonka mukaan purkavaan lisärakentamiseen riittäisi neljän viidesosan enemmistö osakkaista.

Raha on tärkein houkutin täydennysrakentamiselle taloyhtiöiden näkökulmasta.

– Hyöty tulee rakentamisoikeuden kasvusta, Matinheikki vinkkaa.

Kaupunki pyrkii innostamaan Heinäpään taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen myös määräaikaisilla lisätäkyillä. Vuoteen 2023 saakka muun muassa infrakorvauksia on laskettu.

Suurin taloudellisesti vaikuttava tekijä voi Matinheikin mukaan kuitenkin olla pysäköintipaikkavaatimuksen lasku 50 prosentilla.

– Tällöin puhutaan korttelikohtaisesti satojen tuhansien eurojen säästöistä.