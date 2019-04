Oulun alueen sähköyhtiöissä epäillään kunnianhimoisten valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista.

Aurinkosähköjärjestelmien hankinta on monille ostajille ekoteko. Kotitalouksissa tuotetun sähkön myynti verkkoon ei ole erityisen kannattavaa.

Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan kasvaa koko ajan Suomessa, sanoo Motivan asiantuntija Milja Aarni.

– Tilastojen perusteella voi sanoa, että ihan kivaa kasvua aurinkosähkössä on, jos kapasiteetti 2–3-kertaistuu vuosittain. Onhan se kova kasvuvauhti, mutta tietysti lähdettiin aika matalista lukemista, Aarni sanoo.

Kasvuluvuissa puhutaan yleiseen sähköverkkoon kytkettyjen aurinkovoimalaitosten kokonaiskapasiteetin kasvusta.

– Isoja järjestelmiä tulee koko ajan enemmän. Yritykset ovat ruvenneet enemmän investoimaan aurinkosähköjärjestelmiin. Ne ovat useamman sadan kilowatin järjestelmiä ja isompiakin.

On ollut haaveita, että noin kymmenen vuoden päästä Suomen sähköntuotannosta tulisi 4–5 prosenttia aurinkoenergiasta. Nyt osuus on noin 0,2 prosenttia.

– Uskon, että se voi olla ihan mahdollista. Toki se riippuu monista asioista, kun pelataan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja sähkömarkkinat kasvavat ja sähkö liikkuu maasta toiseen.

Sähköverkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät kotitalouksissa tuottavat yleensä jonkin verran sähköä verkkoon kesällä, mutta se ei ole erityisen kannattavaa.

– Aurinkosähköinvestoinnin kannattavuus riippuu hyvin paljon siitä, kuinka paljon pystyy käyttämään sähköä itse. Kun tuotat sähköä itse, säästät sähköenergian, siirtomaksun ja sähköveron, sanoo Aarni.

Alalla arvellaan, että verkkoon kytkettävien järjestelmien osuus kasvaa koko ajan. Siitä ei ole tietoa, kuinka paljon on on aurinkosähköjärjestelmiä, joita ei ole kytketty sähköverkkoon.

– Siitä ei ole kattavaa tietoa kenelläkään. Joka ikiseltä yritykseltä pitäisi saada myyntitiedot, mitä ne eivät yleensä halua kertoa. Ihmiset ostavat laitteita myös verkkokaupoista.

"Ei ehkä päästä Ruotsin vauhtiin"

Oulun Energia on jo konkari aurinkosähköjärjestelmien myyjänä valtakunnankin tasolla. Myyntijohtaja Seppo Tuomi toteaa, että aurinkoenergiajärjestelmien myynti kasvaa tällä hetkellä koko ajan.

Kasvu ei ole hänen mielestään kuitenkaan niin kovaa kuin pari vuotta sitten odoteltiin.

– Ei me ehkä päästä siihen vauhtiin, miten aurinkoenergia on kehittynyt Ruotsissa. Hitaammin mennään Suomessa.

Edellytyksiä olisi tiuhempaan myyntiin. Yritykset saavat investointitukea. Paneeleiden hinnat ovat etenkin takavuosina selvästi laskeneet.

Tuomen mukaan takaisinmaksuajatkin ovat kohtalaisen lyhyitä. Aika on yrityksillä investointituen avulla noin 7–8 vuotta. Kotitalouksilla se on kotitalousvähennysten jälkeen ehkä 11–12 vuotta.

"Vaatii edelleen ekoasennetta"

Oulun Seudun Sähkö (OSS) on tänä vuonna varsinaisesti saanut alkuun oman aurinkosähköjärjestelmien myynnin. Toimitusjohtaja Risto Kantola uskoo heidän myyvän tänä vuonna noin 100 aurinkosähköjärjestelmää. Asiakkaina ovat toistaiseksi pääosin pientaloasiakkaat.

OSS:n myymät järjestelmät ovat sähköverkkoon kytkettyjä.

Kantolan mielestä aurinkosähköjärjestelmän hankinta asuntoon vaatii edelleen ekoasennetta.

– Siihen on vielä matkaa, että aurinkosähkön myynti oman talon ulkopuolelle kannattaa. Kyllä sähkön käytön pitää tapahtua asiakkaan mittarin takana vielä.

Kantolan mielestä ei ole realistista, että aurinkosähkön osuus Suomen sähköntuotannosta kasvaisi rajusti.

– Kymmenen vuoden päästä puhutaan ehkä prosentista.

Unto Karjalaisen ja Riitta Polvi-Karjalaisen asuntoon Kempeleessä asennettiin keskiviikkona aurinkosähköjärjestelmää. Antti Koret Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelusta mallasi paikoilleen eteiseen tulevaa invertteriä. KUVA: Jukka Leinonen

Ekoteko ja kevennys hiilijalanjälkeen

Kempeleläisten Unto Karjalaisen ja Riitta Polvi-Karjalaisen katolle asennettiin keskiviikkona Oulun Seudun Sähkön aurinkopaneeleja. Pariskunta oli valinnut viiden kilowatin järjestelmän, jonka pitäisi olla heidän paritalon puolikkaaseensa juuri sopiva.

Paneelit olivat katolla iltapäivällä. Järjestelmään kuuluva invertteri asennetaan eteiseen.

Aurinkosähköjärjestelmän oli määrä olla käyttökunnossa ennen vappua.

Pariskunnan mielestä heidän asumuksensa on hyvällä paikalla aurinkoon nähden. Katto antaa lähestulkoon etelään päin eikä ympärillä ole isoja puita.

Pariskunnan näkökulmasta oli kyseessä erityisesti ekoteko, kevennys hiilijalanjälkeen.

– Ilmastoteko se varmaan meille on. Sen ikäisiä ollaan, että me emme varmaan elinaikanamme tule taloudellisesti hyötymään. Mutta ehkä se asunnon arvoa nostaa ja säilyttää ainakin, he sanovat.

Sähkölämmitteisessä paritalon puoliskossa aurinkosähkö säästää suoraan lämmityskuluissa ehkä noin 400 euroa vuodessa.

– Sähkön myynti ei ole niin tärkeää. Ylimääräistä sähköä tulee aika vähän, Unto Karjalainen arvelee.