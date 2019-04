Kiiminkijoen tulva laskussa, Iijoella puolestaan nousussa

Kiiminkijoen tulva on nyt jo laskemassa. Vaikka virtaama on laskenut, vesipinnat eivät vielä ole ehtineet laskea. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula kertoo, että teitä on edelleen poikki. Tulvahuippu kävi perjantaina keskimääräistä korkeammalla, huippuvirtaama oli lähes 400 kuutiota sekunnissa.

– Kiiminkijoella suurin uhka on ohi. Jäitä, jotka aiheuttaisivat jääpatoriskiä, ei joella ollut.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus tviittasi illalla, että Kiiminkijoen tulvavirtaama ehti kivuta yli keskimääräisen tulvahuipun.

Kiiminkijoen virtaama on laskusuunnassa. #Tulva'virtaama ehti kivuta yli keskimääräisen tulvahuipun. Alueella on kuitenkin teitä vielä poikki ja vesipinnat korkealla.#Kiiminkijoki pic.twitter.com/H0zoSYQ1BM — PohjoisPohjanmaanELY (@POPtulvat) 27. huhtikuuta 2019

Iijoella tulva on puolestaan nyt nousussa. Ely-keskuksen mukaan ennuste on hieman noussut, mikä tarkoittaa sitä, että joissakin kohteissa tulvahuippu menisi lähelle keskimääräistä kevättulvaa.

– Sään viileneminen ei ollutkaan niin suurta kuin perjantaina ennustettiin, se pikkuisen nostaa Iijoen tulvahuippua. Myös Iijoella paikat, joissa yleensä on jääpatoriskiä, ovat nyt auki. Nyt odotellaan tavallista vesitulvaa, Harjula selventää.

Kuivajoki on myös vielä hienoisessa nousussa, mutta siellä ei tulvahuipun pitäisi nousta yli keskimääräisen kevättulvan.