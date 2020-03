Kiimingin Jokirannan rakenteilla olevan ison koulun palo saatiin sammutettua – lattian eristeet syttyivät tuleen

Kiimingissä rakenteilla olevan Jokirannan uuden ison koulurakennuksen lattian eristeissä syttyi vielä tuntemattomasta syystä sankasti savuttava palo sunnuntaina alkuiltapäivästä.

Palomestarin mukaan lattian eristelevyt syttyivät tuleen ja tupruttivat runsaasti mustaa savua rakenteilla olevan koulun sisätiloihin ja rakennuksen yläosiin.

Yhteensä eristelevyä paloi noin 70 neliömetrin kokoiselta alueelta.

Syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa. Kyse voi olla esimerkiksi sähkölaitteesta, mutta tahallistakaan sytyttämistä ei ole voitu sulkea pois.

Palo saatiin sammutettua hieman ennen kello 16 iltapäivällä.

Hälytys suuresta rakennuspalosta Urheilutien ja Viitantien luo tuli 13.46.

Rakennus on siinä vaiheessa, että seinät on levytetty, mutta ikkuna-aukoissa on vielä pelkkä muovitus.

Rakennuksen oli määrä olla valmis joulukuussa 2020.

Oulun kaupunginhallitus päätti maaliskuussa 2018, että sisäilmaongelmista kärsinyt Jokirannan koulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Koulussa on noin 600 oppilasta.

Juttua päivitetty kello 16.18.