Kiimingin entiselle kaatopaikalle tulee jätteiden vastaanottokeskus, josta lähes kaikki lähtee kiertoon

Kiimingin Välimaalle Yli-Iintien varteen on suunnitteilla kiertotalousalue, joka ottaa vastaan muun muassa teollisuusjätteitä, rakennuspurkujätteitä, betonia, pilaantuneita maa-aineksia, asbestia ja lietettä. Tarkoitus on, että jätteet käsitellään alueella ja toimitetaan muualle hyödynnettäviksi.

Toteuttaja on Lassila & Tikanoja, mutta alueelle tarvitaan tieverkkoa ja kunnallistekniikkaa, joista vastaa Oulun kaupunki. Kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää kaupunginvaltuustolle, että Välimaan kiertotalousalueen näitä töitä varten varataan tälle vuodelle erillisinvestointeihin 1 500 000 euron suuruinen määräraha.

Lassila & Tikanoja kertoi vuosi sitten, että kiertotalousaluetta aletaan rakentaa jo tänä vuonna, ja toiminnassa sen pitäisi olla vuoden 2020 aikana. Rakennustöiden alkaminen edellyttää sitä, että kaupunki toteuttaa oman investointinsa.

– Alkuperäinen aikataulu on edelleen voimassa olettaen tietysti, että kaikki päätökset tulevat sen mukaan, miten meille on annettu tietoa. Ympäristölupahakemus on jätetty ja kuulutettu. Hanke etenee täysin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti myös suunnitelman sisällön osalta eli ympäristövaikutusten arvioinnin mukaisessa laajuudessa, sanoo liiketoimintajohtaja Ari-Pekka Heikkilä Lassila & Tikanojasta.

Vastaanotettavaa erilaista jätettä keskukseen arvioidaan tulevan 150 000–350 000 tonnia vuodessa. Pääosa siitä käsitellään ja hyödynnetään, eli se ei tule jäämään Välimaan alueelle.

– Mikä ei ole hyödyntämiskelpoista, tullaan loppusijoittamaan joko sellaisenaan tai kiinteyttämään turvallisempaan muotoon, Heikkilä arvioi.

Välimaan tuleva kiertotalousalue tunnetaan entisen Kiimingin kunnan kaatopaikkana, joka lakkautettiin vuonna 2003. Mahdollinen toiminta tulee näkymään vastikään remontoidun Yli-Iintien liikennemäärissä, sillä arvioiden mukaan yhdensuuntaisia tavarakuljetuksia tulisi olemaan 10–40 päivässä.

Paikka on kuusi kilometriä Kiimingin kirkonkylältä Yli-Iihin päin tien itäpuolella. Kiertotalousalueella on tarkoitus käsitellä uusilla menetelmillä teollisuuden sivuvirtoja ja maamassoja uudelleen käytettäviksi materiaaleiksi.

Entisestä kaatopaikasta jätteenkäsittelykeskus eroaa siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä käsitellään ja kuljetetaan pois uudelleen käytettäväksi, ja mahdollisimman pieni määrä on tarkoitus jättää loppusijoitettavaksi.

– Tällä hetkellä ei pysty sanomaan, mikä osuus tulee olemaan loppusijoitettavaa materiaalia. Sen tietää vasta sitten, kun ensimmäiset tonnit jakeita tuodaan sinne.