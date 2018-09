Kiimingin aluekirjasto muuttaa ABC:lle marraskuussa, lokakuussa kirjasto suljettu

Kiimingin Syke-talossa alkaa marraskuun alussa ainakin vuoden kestävä peruskorjausremontti. Sen ajaksi Kiimingin aluekirjasto muuttaa Kiimingin ABC:lle väistötiloihin.

Kirjasto on avoinna normaalisti nykyisellä paikallaan syyskuun loppuun asti. Kirjasto on suljettu muuton vuoksi koko lokakuun. Tuona aikana asiakkaiden varaukset ovat noudettavissa Kiimingin Oulu10:n asiointipisteestä (Lempiniementie 2). Palautuksia ei oteta vastaan Oulu10:ssä. Aineistoa voi palauttaa lokakuussa muihin kirjastoihin. Kiimingin kirjastosta lainatun aineiston laina-aikoja on jatkettu 3. joulukuuta saakka.



Kirjasto on tarkoitus avata ABC:n tiloissa 1. marraskuuta. Kirjasto on avoinna ABC:llä arkisin kello 9–19 ja lauantaisin kello 9–15.