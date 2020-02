Kierikkikeskuksessa kokeillaan, miten nykyihminen pärjää talviaikaan kivikauden kylässä – kymmenhenkisen heimon nuorin osallistuja 2-vuotias

Yli-Iin Kierikkikeskuksessa on parhaillaan menossa kokeilu, jossa kansainvälinen ryhmä testaa kivikauden kylän talviasuttavuutta. Museoalueella selvitetään nykyihmisen selviämistä kivikauden kylän talviasumisessa helmikuun 28. päivään asti.

Talviasuvuutta testaava "heimo" koostuu kymmenestä osallistujasta, joista lähes kaikki ovat kokeneita eräkävijöitä ja luontoihmisiä. Suurin osa asukkaista saapui leirille 20. helmikuuta. Nuorin osallistuja on 2-vuotias suomalais-norjalainen Tindra-tyttö.

Heimon päällikkönä toimii Lynx Vilden, joka on aiemmin muun muassa järjestänyt selvitymiskursseja Yhdysvalloissa. Vilden on vieraillut Kierikissä jo aiemmin kesällä 2018 opettamassa kädentaitoja kivikaudesta kiinnostuneille.

– Tämä on toinen kerta, kun koeryhmä testaa kivikautista talviasumista Kierikissä, edellinen oli 10 vuotta sitten. Tämä on myös ensiaskeleita Oulun kulttuuripääkaupunkihakemuksen suuntaan, jossa Kierikki on mukana Stone Age Survival Strategies -hankkeella, kertoo Kierikkikeskuksen intendentti Leena Lehtinen.

Nyt käynnissä olevaa kokeilua on rahoitettu Kierikki ry:n vuosi sitten opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamalla 15 000 euron avustuksella kivikautisten yöpymiskokeilujen järjestämiseen.

– Haluamme selvitellä kivikauden talviasumisen reunaehtoja ja miten ihmiset siellä selviytyvät. Olemme jo järjestäneet suosittuja kesäyöpymisiä kivikauden kylässä Muinaistulien yö -nimellä, joita on ensi kesänäkin tulossa kolme, kertoo Lehtinen.