Kierikin kivikauden kylässä Yli-Iissä järjestetään kolmatta kertaa moottorisahataidekurssi 14.-16. kesäkuuta. Kurssin suosio on yllättänyt järjestäjät, Oulun kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Kierikkiin on tulossa 24 sahankäyttäjää, joista viisi on naisia. Kursssilaisten joukossa kokeneita sahaajija ja aloittelijoita. Taiteilija Kari Tykkyläisen vetämän viikonlopun teemana on muun muassa ihmistä esittävät toteemipatsaat ja esihistorian taiteeseen sekä mytologiaan pohjautuva veistotaide vapaasti toteuttuna. Kolmen päivän kurssin toinen opettaja on iiläinen Olli-Pekka Kellokumpu.

Tänä vuonna moottorisahataidekurssilla ei ole kilpailua, vaan kaikille kurssilaisille avoin sahausnäytös päätöspäivänä sunnuntaina. Sahausnäytöksen yleisö voi esittää kurssilaisille veistosten aiheita.

Kurssin päätöspäivä sunnuntai on myös perhepäivä. Iiläinen kuvataiteilija Sanna Koivisto johtaa lapset tutkimaan kalliotaiteen kuvamaailmaa työpajan muodossa.

Sunnuntaina iltapäivällä on päärakennuskessa myös ilmainen Pentti Punkin syntymäpäivät -yhtyeen lastenkonsertti kello 14-15. Kierikkiin järjestetään sunnuntaina myös linja-autokyyti Oulun keskustasta Kierikkiin ja takaisin. Hinta on yhteen suuntaan 10 euroa ja lastenlippu maksaa 5 euroa. Linja-auto lähtee Oulun kaupungintalno edestä kello 11 ja paluumatkalle Kierikistä Ouluun kello 16.30. Lippu maksetaan kuljettajille.

Kierikkikeskuksen päärakennus on avoinna kurssipäivinä kello 10-16. Sunnuntaina 16. kesäkuuta on kaikille vapaa sisäänpääsy.