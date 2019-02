Kierikki on kuollut, eikä sitä 15k€ avustuksella saada henkiin. Yli-iin kunta oli aikoinaan lakkauttamassa Kierikkiä, koska se söi koko kunnan kulttuuribudjetin. Sitten se tuli Oululle riesaksi. Olen itse käynyt siellä muutaman kerran, ja joka kerta tuntuu että matka on vaan pidempi. Ensimmäisellä kerralla oli odottava tunnelma. Nyt sinne ei minua saa kyllä enää kirveelläkään. Mitä ainutlaatuista Kierikki tarjoaa sellaista että sinne tulisi runsaasti uusia matkailijoita? Vastaus on - ei mitään. Hotellissa ei ole asiakkaita nimeksikään ja yrittäjät ovat vaihtuneet useaan otteeseen . Syynä tähän on ettei kysyntää Kierikille ole. Jos johonkin kannattaisi satsata se olisi Turkansaari. Se on riittävän lähellä ja siellä voisi järjestää yleisökaivauksia ja tapahtumia, myös kivikautisia jos sellaiselle on todella kysyntää. Verovarojen tuhlaaminen tähän pitää loppua. Minä en halua että verovaroja laitetaan tällaiseen pelleilyyn.