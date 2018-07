Kielitaitoisille oppaille on Oulun seudulla tilausta – ulkomaalaisia turisteja kiinnostavat Ajan kulku ja Toripolliisi

Yli 40 vuotta opastusta

Oulun seudun oppaat ry:n opastoiminta on jatkunut jo 42 vuotta. Yhdistys perustettiin nimellä Oulun matkailuoppaat ry vuonna 1976.

Suomenkielisiä kierroksia järjestetään yhteistyössä Visit Oulun kanssa tänä kesänä yhteensä kuudella teemalla kahdesti viikossa.

Englanninkielinen Something old, something new, a little bit of blue -opaskierros järjestetään elokuussa kahdesti viikossa, keskiviikkoisin kello 17–19 ja lauantaisin kello 13–15. Kierrokset aloitetaan turisti-infosta.

Oulun seudun oppaat järjestävät kierrokset Oulun hautausmaalle ja Oulunjoen kirkonseutuun yhteistyössä Oulun seurakuntien kanssa.

Myös yksityisiä opaskierroksia voi tilata.