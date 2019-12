KHO hylkäsi valituslupahakemuksen Hietasaaren asemakaavoista – uusi kaava mahdollistaa huvipuiston rakentamisen

Käsittämätöntä miten Oulun keskustan läheisyydessä olevan parhaan matkailualueen kehitystä on voitu jarruttaa jonkun porkkanamaan takia? Äly hoi älä jätä! Missä täällä peräkylässä oikein mennään? Nallikarissa on upeat puitteet kehittää matkailua mutta palstaviljely ei kuulu siellä keskeiselle paikalle. Nyt vaan koko valtava potentiaali irti Nallikarista. Siellä on jo hieno leirintäalue, kylpylä, uimaranta. Kaikki muu kaavoitettu toteutumaan, niin alueesta tulee oikeasti kiinnostava. Nyt se kiinnostaa vain muutamana hellepäivänä vilvoittelupaikkana.