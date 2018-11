Keskustan Kyösti Oikarinen aloitteessaan: Kaupungin selvitettävä, voisiko Rotuaarin tyhjiin tiloihin siirtää kaupungin palveluja

Rotuaarilla on paljon palveluja, mutta on myös puutteita. Monet turistit ovat on myös aiheesta kyselleet, etenkin jos eivät ole halunneet mennä Oulun kapakoihin, etenkin lapsiperheiden kanssa. Pienissä kaupoissa tätä palvelua ei yleensä ole, eikä sieltä oikein osata neuvoa minne pitäisi edes mennä. Ongelma tekee mielen hyvin levottomaksi, eikä kauniiseen Rotuaariin tutustuminen enää kiinnosta, päässä jyskyttää vain yksi ajatus. Rotuaarilla kävellessä mistään ei löydy opasteita ongelma ratkaisemiseksi, eikä Letkun puistostokaan apua tuo, ainakaan valoisaan aikaan. Tästä on tullut taloyhtiöiden ja kaupungin painajainen, koska se nostaa huoltokustannuksia. Sitä tarvitsee jokainen elävä olento, mutta tarpeen tyydyttäminen yleisellä paikalla tuo sakot. Vastaus on yleinen käymälä! Tällä tasolla on Oulun kaupungin Perus- ja Turistipalvelut!