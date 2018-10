Poikkimaantien silta poikii liikerakennuksen hyvien yhteyksien varteen Knuutilankankaalle.

Kesko rakentaa uuden ruokamarketin Knuutilankankaalle Poikkimaantien varteen. Kaupan kokoa Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen ei vielä ryhdy arvioimaan, mutta tontille tehdyssä asemakaavassa puhutaan 2 000 kerrosalaneliön kokoisesta liikerakennuksesta.

Uuden marketin paikka on Knuutilankankaantien ja Poikkimaantien Oulujoen puoleisessa kulmauksessa. Tällä hetkellä paikalla ei ole muuta kuin ST1-ketjun kylmä polttoaineasema, jonka toiminta jatkuu kuten ennenkin.

– Siihen suunnitellaan ruokakauppaa, todennäköisesti K-marketia, mutta neliömäärää ei ole vielä lyöty lukkoon. Kunhan kaava on lainvoimainen, suunnitelmat valmiina ja urakkakisat käyty, tarkoitus on edetä asiassa mahdollisimman nopeasti, Saarinen sanoo.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tiistaina. Lautakunnan jälkeen hanke menee kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Jos kaava vahvistetaan ilman ylimääräisiä viivästyksiä, Saarinen uskoo rakennustöihin päästävän jo ensi vuonna.

– Rakentaminen kestää tällaisissa tapauksissa yleensä puolisen vuotta, joten siinä tapauksessa myymälän avaaminen menisi vuoden 2020 puolelle. Tarkat suunnitelmat ja kaupan koko kerrotaan heti, kun suunnitelmat ovat olemassa, hän lupaa.

Yksi peruste uuden kaupan rakentamiselle on liikenteellisesti hyvä sijainti, mitä on parantanut entisestään vajaat kaksi vuotta sitten valmistunut Poikkimaantien silta.

– Totta kai sillan valmistuminen parantaa kaupan elinmahdollisuuksia. Se on kiinnostava paikka. Asiakaskunta tulee olemaan varmasti pääosin Knuutilankankaan ja Maikkulan porukkaa mutta myös autoilevat asiakkaat laajemmaltakin alueelta.

Keskolla on myymälä aika lähellä tulevaa marketpaikkaa, Maikkulan K-market Ruokavinkki. Saarisen mukaan uudella marketilla ei ole vaikutusta Ruokavinkin olemassaoloon.

– Se on oma alueensa. Kauppa pysyy ja sitä kehitetään siellä.

Tuleva myymälä sijaitsee 4,3 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Tonttia rajaavat lounaassa

Knuutilankankaantie, luoteessa Poikkimaantie sekä koillisessa ja kaakossa viheralueet. Kaakkoispuolella kulkee myös kevyen liikenteen väylä. Knuutilankankaantien lounaispuolella tontin vieressä tököttää Maikkulan vesitorni.

Kaava mahdollistaa mainostornin pystyttämisen Poikkimaantien kupeeseen. Tällä hetkellä rakennettava alue on suurimmaksi osaksi asfalttikenttää, jolla myös kylmäasema sijaitsee.

Knuutilankangas on pien- ja rivitalovaltainen asuntoalue, jossa on myös koulu. Välittömässä läheisyydessä marketin paikkaa on suurehkoja yksikerroksisia pientaloja.

Lähialueen asukkaat ovat ilmaisseet, että mahdollinen kauppa lisää liikennettä ja melua alueella ja siten häiritsee. Tontti laajenee viereiselle puistoalueelle ja muuttaa jonkin verran lähialueen ympäristöä.

Kaavassa kuitenkin katsotaan, että muutos on pieni, eikä puistolla ole virkistysarvoa. Häiriöt pyritään minimoimaan istutuksilla ja sijoittamalla huoltopihan lastaus osaksi rakennusta kiinteän tiiliseinän taakse.

Vastapainoksi liikerakennuksen katsotaan parantavan lähialueen palvelutarjontaa ja tuovan sosiaalista kontrollia tontille.

Suunnitelmassa lisätään kevyen liikenteen reittejä siten, että kaikilta läheisiltä väyliltä on yhteys tulevalle kaupalle.