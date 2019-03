Kesätyöhaku on monessa paikassa loppunut, mutta ainakin Oulun kaupunki etsii vielä työntekijöitä

Keväällä moni nuori etsii kesätyötä. Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston kautta on ilmoitettu tänä keväänä noin 1700 avointa kesätyöpaikkaa. Kaikkia avoimia paikkoja ei kuitenkaan TE-toimiston kautta löydy, palveluesimies Hanna-Liisa Ylikorpi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolta huomauttaa.

– TE-toimistoon ilmoitetaan vain osa kesätyöpaikoista. Työpaikkaa hakiessa kannattaa olla yhteydessä myös suoraan työnantajiin.

Ylikorven mukaan kesätyöpaikkoja on tarjolla tänä vuonna suunnilleen yhtä paljon kuin ennenkin.

– Kesätyöpaikkojen määrässä ei ole suuria muutoksia verrattuna viime vuoteen.

Oulun kaupungin kesätyöharjoitteluhaku vähintään 18-vuotiaille alkoi helmikuussa ja jatkuu maaliskuun 10. päivään saakka. Kaupungin tavoitteena on työllistää kesäksi noin 900 täysi-ikäistä opiskelijaa. 15-17-vuotiaille kaupunki tarjoaa kesätyöseteleitä, joiden arvo 320 euroa. Sen avulla voi hakea paikkoja yksityisiltä yrityksiltä tai järjestöiltä. Kaupunki on mukana myös nuorille suunnatussa kesäyrittäjätoiminnassa.

Kriteereinä kaupungin kesätyöharjoittelupaikkojen hakemiselle ovat täysi-ikäisyys, opiskelijastatus ja se, ettei aiemmin ole vastaan ottanut kaupungin kesätyöpaikkaa.

– Avoinna olevien paikkojen kirjo on laaja. Yleensä kesätyöt ovat avustavia tehtäviä esimerkiksi teknisen liikelaitoksen yksiköissä, kirjastoissa ja päiväkodeissa. Myös kulttuuripuolelle palkataan nuoria, Oulun kaupungin palveluohjaaja Outi Söderman-Juvani kertoo.

Työaika kaupungilla on 30 tuntia viikossa ja palkka tuhat euroa. Työsuhde kestää kuukauden, ja työntekijöitä otetaan touko-syyskuun väliselle ajalla.

– Tärkeintä työntekijälle on hyvä asenne. Lisäksi olisi hyvä ettei vaatimus paikan suhteen ole kovin rajattu.

Osuuskauppa Arinan kesätyöhaku umpeutui helmikuussa, mutta valintaprosessi on vielä kesken. Hakijoita oli lähes 2000 ja heistä paikan saa noin 250. Rekrytointia varten Arina järjesti tänä vuonna kolmatta kertaa niin sanotut Ässä-deitit, johon se kutsui pikahaastattelua varten kaikki hakemuksen lähettäneet. Seuraava vaihe valinnassa ovat ryhmähaastattelut, joiden perusteelle jatkoon päässeet kutsutaan vielä viimeiseen haastatteluun. Valinnat tehdään huhtikuussa.

Mattilan mukaan keskitetty prosessi on tavallista mallia parempi sekä työnantajalle että hakijalle.

– Malli on toimiva sillä hakijamäärä on niin valtava. Nuorilla ei ole hirveästi työkokemusta ja opiskelut ovat vielä kesken, joten niiden asioiden avulla on vaikea erottua joukosta. Ryhmähaastattelu on hyvä keino löytää asiakaspalveluun sopivia ihmisiä.

Lidlin kuuden Oulussa sijaitsevan toimipisteen kesätyöpaikoista käytiin kovaa kilpailua. Hakemuksia niihin tuli yhteensä lähes 2100, ja hakijoista valittiin vain 23.

– Se on huikea määrä. Olemme iloisia että kaupan ala kiinnostaa Oulussa, Oulun alueen myyntipäällikkö Janne Korhonen sanoo.

Myöskään Lidliin aiempi työkokemus ei ollut tärkein valintaperuste.

Koulutamme kaikki työntekijät tehtäviinsä eli aikaisempi työkokemus ei ole välttämätöntä, Korhonen kertoo.

Aktiivinen hakija löytää töitä

18-vuotias Panu Männikkö ei vielä ole löytänyt kesätyöpaikkaa, mutta aikoo hakea ainakin Oulun kaupungille.

– Aion lähettää hakemuksen lähipäivinä. Minulla on myös kavereita töissä baareissa ja ravintoloissa, tarkoitus on kysyä tarvitaanko heidän työpaikoillaan kesätyöntekijöitä.

Aiempina vuosina Männikkö on tehnyt kesätöitä niin kaupassa, rantavahtina kuin keilahallillakin. Hän ei ole kesätyöpaikan suhteen erityisen valikoiva, vaan tärkeintä on päästä kokeilemaan monenlaisia työtehtäviä.

– Haluan kokeilla vähän kaikennäköistä. En ole sellainen tyyppi joka hakisi joka kesä samaan paikkaan, vaikka se olisikin ehkä helpompaa.

Hänen mukaansa kesätöiden saaminen on täysi-ikäisenä vaikeampaa, mutta ei mahdotonta jos aktiivisuutta riittää.

– Kesätyöseteliläisenä työpaikan saaminen oli helpompaa. Nyt täytyy lähettää aika paljon hakemuksia, mutta myös suhteista on hyötyä. Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli Prismassa, jonne pääsin kaverin äidin avulla. Työtä kyllä löytyy jos sitä etsii.