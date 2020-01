Kesätyöhaku alkaa Kempeleessä – vaihtoehtoina kunnan työt, kesätyöseteli sekä kesäyrittäjyys

Kempeleen kunta tarjoaa nuorille kolme vaihtoehtoa kesätyöllistymiseen. Valittavina ovat kesätyöseteli, kunnan järjestämät kesätyöt ja kesäyrittäjyys. Näistä nuori voi valita yhden vaihtoehdon.

Kesätyöseteli myönnetään jokaiselle vuonna 2003 ja 2004 syntyneelle kempeleläiselle nuorelle. Erillistä hakemusta ei tarvita. Kempeleen kunta maksaa enintään 320 euroa työnantajalle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 31.8.2020 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, vähintään 360 € palkalla.

Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä.

Kesätyöseteleitä jaetaan seuraavina ajankohtina:

Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, ma 3.2.2020 klo 15.00-18.00

Tietotorin lasten- ja nuortentila, Koulutie 4B, to 20.2.2020 klo 15.00-18.00

Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, ti 17.3.2020 klo 15.00-18.00

Seteliä haettaessa nuoren tulee todistaa henkilöllisyytensä. Jos nuori ei pääse hakemaan seteliä yllä mainittuina aikoina, hän voi sopia setelin hakemisesta Työllisyysyksiköstä (Voimatie 6 A) soittamalla työnsuunnittelijalle, numeroon 050 4636 398.

2003 ja 2004 syntyneiden on haettava kesätyösetelit keskiviikkoon 22.4.2020 mennessä.

Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jaetaan loput setelit vuotena 2002 syntyneille eli 18-vuotiaille kempeleläisille, jotka voivat ilmoittautua Kempeleen kunnan verkkosivuilla. 22.4. kello 15.00 mennessä.

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin jakamatta jääneitä kesätyöseteleitä, kesätyösetelit arvotaan ilmoittautuneiden kesken. Edellä mainitulta verkkosivulta löytyvät myös työnantajien ilmoittajat kesäsetelityöpaikat.

Kunnan järjestämät kesätyöt

Kempeleen kunta työllistää kymmenen vuosina 2001–2003 syntynyttä, eli 17-19 vuotiasta kempeleläistä nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuistoon) 4 viikoksi pääasiassa kesä-heinäkuun aikana.

Työaika on 6 tuntia päivässä. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka. Kesätyöpaikkoja on haettava maanantaihin 9.3.2020 kello 15.00 mennessä. Paikkoja voi katsoa ja hakemuksen jättää kunnan verkkosivuilla.

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa vuosina 2018 tai 2019.

Kunta tukee nuorten kesäyrittäjyyttä

Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kempeleläiselle 1519 –vuotiaalle (syntynyt v. 2001-2005) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (320 €) tuella.

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H –yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Kesäyrittäjäksi haetaan kunnan verkkosivun kautta. Haku alkaa keskiviikkona 12.2.2020 kello 16.00 ja päättyy ke 18.3.2020 kello 16.00.

Mukaan otetaan 20 ensimmäistä hakijaa. Oma 4H-yritys antaa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys, vaan yritys on harrastustoimintaa.

Lisätietoja kesäyrittäjyydestä löytyy 4H-verkkosivuilta sekä puhelimitse numerosta 040 513 0137.