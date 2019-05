Kesän Sauna aukeaa yleisölle lauantaina – viime kesänä Tuiran rannalla kelluvassa saunassa kävi 8500 löylyttelijää

Kesän Sauna aukeaa yleisölle lauantaina 1. kesäkuuta kello 14.

Tuiran rannalla kelluva sauna on lämpimänä elokuun loppuun asti. Sauna pidetään auki joka päivä, jos vain sää antaa myöten ja talkoolämmittäjiä löytyy.

Saunalla alkaa kuudes toimintakausi. Lautalla on löylytetty yli 28 000 saunojaa. Joka kesä kävijämäärät ovat nousseet: viime kesän ennätysmäärä oli 8500 saunan ystävää.

Lautan on rakentanut ja sitä ylläpitää vapaaehtoisten talkooyhteisö. Toiminta jatkuu entisellään, ja saunomisen lomaan tuotetaan silloin tällöin pienimuotoisia kulttuuritapahtumia.

Talkoolaiset ovat tehneet viimeisen kuukauden ajan ankarasti töitä, että lautta kaikkinensa on saatu taas saunomiskuntoon.

Saunalle on tehty myös uudistuksia. Miehille ja naisille löytyvät nyt omat, tilavammat pukuhuoneet. Toinen uutuus on aurinkosähköjärjestelmä. Kiuas on osin uusittu.