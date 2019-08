Kerro meille: Miten Oulun liikenneverkkoa pitäisi kehittää?

Saaristonkatua yhteensuuntaan, Albertinkatua takaisin. Liikennejärjestelynä varsinainen munaus. Kallioparkkiin päästäkseen pitää vielä ensin selvitä massiivisesta liikennevaloviidakosta. Kyllä on takkuista ja hidasta asioida keskustassa. Paljon kivempaa on asioida oman auton kanssa peltomarketeissa, se on kaikin puolin mukavaa. Suosittelen!.