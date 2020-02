Kerro meille: Missä on kuoppaisia ja huonoja teitä Oulun seudulla?

Tie 848 Kiimingistä Ylikiimingin suuntaan on ollut vuosikausia huonokuntoinen. Asfaltissa suuria ja teräväreunaisia reikiä. Talvikunnossapito on pidempään ollut huonolla tolalla. Tie 848 on rakennettu 1950-luvulla, kunnollinen tien kunnostus on paikallaan. Mistä rahat? Rahaa kyllä löytyy isompien teiden rakentamiseen ja maisemointiin.