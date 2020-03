Kerro meille: Mikä koronaepidemiassa ahdistaa?

Eivät yli 70 vuotiaat urheuden vuoksi käy ruokakaupassa ja apteekissa. Kaikilla ei ole apua saatavissa lähipiirissä ja jo nyt on epärehellistä porukkaa ilmestynyt "auttamaan". Ruokakaupoilla on verkkokauppaa kuten osalla apteekeistakin. Hyvin moni iäkäs ei osaa näitä käyttää tai ei omista älypuhelinta tai tietokonetta. Tasavallan presidentin ei varmasti tarvitse itse asioida. Aika loukkaavaa syyllistää ikäihmisiä tahallisesta tottelemattomuudesta. Tilanne on ikäihmisille riittävän ahdistava ilman että valtion korkein johto syyllistää tässä tilanteessa.