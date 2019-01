Palvelukeskuksen asiakasmaksut poistamalla halutaan asiakkaat hakeutumaan paremmin Kenttätielle. Monet palvelut ovat jo entuudestaan maksuttomia.

Oulussa on tarjolla hyvin palveluja asunnottomille ja päihdeongelmaisille, jos on valmius ottaa apua vastaan, sanoo Kenttätien palvelukeskuksessa asuva Tapio.

– Kaikki eivät apua halua. Monet eivät ymmärrä, mitä auttaminen tarkoittaa.

Tapio kertoo olleensa itsekin samassa jamassa. Hän on entinen päihteiden käyttäjä, joka on ollut kolme vuotta kuivilla korvaushoidon turvin. Nyt takana on vuoden asumisjakso Kenttätiellä. Aiemmin hän on ollut siellä kerran. Paikkaan Tapio on tyytyväinen.