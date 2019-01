Kempeleläinen hyvinvointiteknologia -startup esittelee Las Vegasissa älykkään minikuntosalin

Kempeleläinen startup Weela haastaa perinteisen kuntoilun ja suuret kuntosalilaitteet älykkäällä kotikäyttöisellä minikuntosalilla.

Weela lanseerataan tiistaina Las Vegasin kuluttajaelektroniikkamessuilla. Samalla kempeleläisyritys aloittaa laitteen maailmanlaajuisen myymisen ottamalla vastaan ennakkotilauksia joukkorahoitusalusta Indiegogossa.

Minikuntosali yhdistää harjoitteluun ohjauksen personal trainer -sovelluksen avulla.



Weela vaatii alle yhden neliön tilaa ja lopuksi kevyen laitteen voi säilöä näppärästi.



Weelan teknologinen innovaatio on sähköinen vastus, jolla korvataan perinteinen painovoimaharjoittelu.

WeelaTrainer -sovellus tuo valmentajan olohuoneeseen, se antaa ohjeet, tavoitteen mukaiset ohjelmat ja seuraa tuloksia järjestelmällisesti.

Vastusta laitteesta löytyy 50 kiloon asti.



Weela-kotikuntosali on yrityksen toinen tuote. Yrityksen ensimmäisellä ammattilaistuotteella on jo yli tuhat käyttäjäkokemusta ja se on fysioterapeuttien, personal trainerien sekä muiden urheilun parissa ammatikseen työskentelevien hyväksymä laite. Uusi lanseerattava tuote on parannettu versio, joka soveltuu nyt myös kotikäyttöön ja se syrjäyttää ensimmäisen version kokonaan.

– Huomasimme melko pian, että laitteelle olisi kotikäytössä valtavasti kysyntää, joten päätimme lähteä kehittämään kuluttajaversiota. Esimerkiksi itse, neljän alle kouluikäisen lapsen isänä en ehdi salille mitenkään ilman huonoa omaatuntoa. Nyt, kun lapset menevät nukkumaan, alkaa jo rutiiniksi muodostunut oma treenihetkeni olohuoneessa, kertoo yrityksen perustaja Miikka Kurunlahti.

Welapro Oy on perustettu vuonna 2015. Yritys kehittää ja tuottaa omia patentoituja älykkäitä kuntosalilaitteita, jotka hyödyntävät software-teknologiaa ohjaussovelluksissaan.