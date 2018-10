Kasvu Openin jo toimivien yritysten sarjan eli Start again -sarjan on voittanut Cajo Technologies, jonka pääkonttori on Kempeleessä.

Startup-yritysten sarjan voittoon ylsi Finnos Oy Lappeenrannasta. Kunniamaininnan Start again -sarjassa sai Soilfood Oy Helsingistä ja Startup-sarjassa Popit Espoosta.

Cajo Technologies on vuonna 2010 perustettu kansainvälistyvä kasvuyhtiö Oulusta, jolla on hallussaan patentoitu menetelmä väri- ja jäljitettävyysmerkintöjen tekemiseen laserilla ilman lisäaineita.

Yrityksen mukaan sen menetelmä mahdollistaa lisäarvon materiaalien tuottajille ja jatkojalostajille.

– Yrityksellä on uskottavia avauksia isojen asiakkaiden kanssa. Tiimi pystyy tekemään suunnitellun kansainvälisen kasvun. Yhtiöllä on lisäksi todistettavasti toimiva teknologia ja vakuuttavaa johtamista, joka saa tiimin pääsemään tavoitteisiin, tuomariston puheenjohtaja Seppo Sneck sanoo.

Kasvu Open on pk-yrityksille avoin sparrausohjelma.

Voittajat valikoituivat sadasta finalistista. Finalistien joukko puolestaan on seuloutunut vuoden mittaan yli 804 Kasvu Openiin kasvusuunnitelmansa lähettäneestä yrityksestä.

Tuomaristo kiinnitti huomiota erityisesti liiketoimintamallin uskottavuuteen, kasvukykyyn ja markkinapotentiaaliin. Tuomaristo oli lopulta päätöksistä yksimielinen. Yrityksiä yhdisti se, että kaikkien liiketoiminta on kansainvälinen.