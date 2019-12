Kempeleessä kasvukunnan talousarvio: Kulut kasvavat erityisesti sote-palvelujen kohdalla

Ensi vuoden talousarvio vahvistaa Kempeleen peruspalveluja. Uutta henkilöstöä ja resursseja ohjataan etenkin lasten ja nuorten palveluihin, sosiaalityöhön ja ikäihmisten palveluihin. Talousarvio vahvistettiin kunnanvaltuustossa maanantaina.

Talousarvio osoittaa tässä vaiheessa alijäämää puoli miljoonaa euroa. Maanmyynnin arvellaan laskevan, mutta toimintakulut kasvavat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Investointiohjelmaa on ensi vuodelle kevennetty, mutta silti bruttoinvestointien loppulukema on 7,9 miljoonaa euroa. Nettolainakanta kasvaa noin 3,2 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuvat maanhankintaan, kiinteistöihin ja alueinfran rakentamiseen. Merkittävin yksittäinen kohde on Linnakankaan koulun uusi liikuntahalli, jonka rakennustyöt ovat jo käynnissä.

– Parhaillaan laadimme talouden sopeuttamisohjelmaa. Ensi vuoden aikana etsitään keinoja tuloksen parantamiseksi. Emme väkisin halunneet runnoa talousarviota plusmerkkiseksi. Olemme realistisia, mutta emme negatiivisia, kunnanjohtaja Tuomas Lohi tiivisti valtuustossa.