Kempeleessä haluttaisiin eroon muovipussien käytöstä ja ideoita toteukseenkin kertyi, mutta kampanjaa ei aloiteta – Kysyimme miksi

Periaatteellisesti on hyvä vähentää riippuvuutta tuontiöljystä. Seuraavaksi voi kysyä paljonko kaupan ostospusseja kuluu Kempeleessä. Mikä on öljymäärä joka niiden tuottamiseksi tarvitaan? Miten tämä suhteutuu kaikkeen muovin kulutukseen? Vaatteemme ovat suurimmalta osin sekoitekankaita (puuvilla-polyesteri jne), jopa villasukkasi ovat sekoitevillalankaa (villa-polyamidi). Kaikki ne monet ulkovaatteesi naulakossa ovat pääosin muovia, elleivät täysin. Kuinka paljon muovia tulee esimerkiksi jonkun huonekalun ostamisen yhteydessä, pakkausmateriaalin määrä, montaako muovipussia tämä vastaa? Roskapusseja myydään erikseen rullalla, mutta tuntuu toisinaan hölmöltä ostaa niitä erikseen kun kauppakassit Suomessa on perinteisesti käytetty roskapusseina tai muuhun säilytykseen. Vesistöihin en onneksi tiedän kenenkään niitä heittävän. Muovi ympäröi meitä kaikkialla, sohvasi kangas on todennäköisesti isolta osalta muovia, mattosi ovat muovia (poislukien puuvillaiset räsymatot). Mikä on ongelma jota yritetään ratkaista?