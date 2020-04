Kempeleeseen aukeaa syksyllä uusi englanninkielinen päiväkoti

Pilke päiväkodit Oy avaa Kempeleeseen englanninkielisen ICEC-päiväkodin ensi syksynä. 0–5-vuotiaille lapsille tarkoitetussa päiväkodissa on yhteensä 96 paikkaa.

Päiväkodissa noudatetaan sekä suomalaista valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa että englantilaista EYFS- varhaiskasvatussuunnitelmaa. Toiminnassa korostuu lasten luovuus, leikki, monikulttuurisuus ja osallistava oppiminen.

Päiväkoti tulee Linnakankaalle. Siihen haetaan palveluseteliä Kempeleen kunnalta.

Pääkaupunkiseudulla on kahdeksan yksityistä ICEC-päiväkotia, jossa toiminta on englanninkielistä. Niissä on yhteensä noin 400 lasta.

Pilke päiväkodit Oy:llä on 146 päiväkotia ympäri Suomen. Yrityksellä on ennestään kahdeksan päiväkotia Oulussa.