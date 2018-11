Kempeleen verot pysyvät ennallaan – tuloveroja kertynyt tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna

Kempele. Verot säilyvät tämänvuotisella tasolla Kempeleessä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle nykyistä 20,50 prosentin tuloveroa.

Tuloveroa on kertynyt tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna. Kasvua on elokuun osavuosikatsauksen mukaan neljä prosenttia viime vuoteen verrattuna, mikä tekee noin 1,8 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät myös ennallaan. Yleinen kiinteistövero on 1,10, vakituisten asuinrakennusten 0,43, muiden asuinrakennusten 1,10, rakentamattoman rakennuspaikan 3,00 ja voimalaitosten 1,10. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kiinteistöveroa ei edelleenkään peritä.

Kiinteistöveron tuotto oli viime vuonna 3,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 5,3 %:n kunnan verotuloista.

Kunta hakee ely-keskukselta 60 000 euron rahoitusta Yritysten kasvuryhmä-hankkeeseen.

Kunta toimii vuosina 2019-2020 toteutettavan hankkeen hallinnoijana.

Hankkeeseen on lähdössä mukaan neljä sopimusyritystä. Tavoitteena on tukea niiden kasvua erilaisin toimin, joita ovat sisäisen laskennan ja myyntityön kehittäminen sekä kärkituotteen kirkastaminen.

Hanketta vetää osa-aikainen projektipäällikkö, lisäksi käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tavoitteiden toteutumista seurataan liikevaihdon, kannattavuuden ja työntekijöiden määrän avulla.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 000 euroa. Yritysten omavastuuosuus on 5 000 euroa. Kunta vastaa hallinnointikuluista, joiksi on laskettu 11 760 euroa.

Kunta päättää kertyvien kokemusten perusteella vastaavien hankkeiden jatkosta tai muunlaisen toimintamallin kehittämisestä. Kempeleessä on paljon pieniä ja kehittyviä yrityksiä, joilla katsotaan olevan potentiaalia merkittäviksi kasvuyrityksiksi.