Kempeleen kunta kilpailuttaa vuokratilat, viimeiset työntekijät muuttavat pois vanhasta kunnantalosta helmikuussa

Tuomas Lohi, luottamuksesta on nyt todella koetuksella. Miksi valehtelet? Miten meni niinkö omasta mielestä? Miksi et vain voinut sanoa että tässä on tullut vähän tehtyä asioita ohi seinien? Fakta on se että te olette tehneet sopimuksen kunnan virkamiesten kanssa tontin myynnistä Lehdon kanssa 2015. Yritit väkisin ajaa asiaa ohi hallituksen ja valtuuston tekemällä vuokrasopimuksen Lehdon pääkonttorin yhteyteen. En tiesä oletteko esittänyt tarvittavaa aineistoa kaikille päättäjille. Kaikki tietävät sen että kun vaaleissa annetaan edustajalle ääni, on se valtakirja kunnan asioista päätökseen tekoon äänestävälle valtuuston edustajalle.

Se mitä tulee kunnantaloon ja sen tonttien, onko tai oliko tässä "jo" tehdyssä sopimuksessa 2015 sovittu kunnantalon tontin etuosto oikeudesta?

Miksi kunnanjohtaja Lohi ei pidä kuntalaisia ajantasalla kunnan asioista tai suunnitelmista? Saatikka edustajia jotka istuu valtuustossa?

Kuinka paljon maksoi Zenaattorin tontin kaava muutos ja kuka sen maksoi? Tämä olisi kuntalaistentti hyvä tietää. Ette voi vedota siihen et ne kunnan sisällä olevia investointeja. Se tontti olisi rakennettu jo 2015 jos se olisi ollut yleisessä kilpailutuksessa! Nyt se on tyhjänä koska Lehto yritti näkisin kunnan johdon kanssa saada siihen kunta vuokralaisen sitten ja MAKSAJAKSI. 7V vuokrasopimus olisi kunnalle maksanut 2.5 miljoonaa euroa. Eiköhän Lohi ole nyt viimeistään aika lopettaa tällainen hyväveli pelleily ja tehdä asioita kuten kotona on opetettu? Hyvää joulua kaikille Kempeleläidille ja älkää olko enää niin sinisilmäisiä.