Kempeleen Ketolanperäntien ja Lehmikentäntien remontti alkaa – Luvassa kiertoliittymä, diginäytöin varustettuja bussipysäkkejä ja uusia kevyen liikenteen väyliä

Saarekkeita on tehty mm Ketolanperän koulun kohdalle ja ne on aina rikki koska tiellä kulkee paljon raskasta liikennettä ja maatalouskoneita joilla on vaikeuksia mahtua niistä läpi. Tätä asiaa on yritetty vuositolkulla kertoa tiesuunnittelijoille mutta tuloksetta. Koululaisten mielestä saarekkeet ovat turvattomia koska tuolla tiella ajetaan aina älyttömiä ylinopeuksia. Ainoat toimivat ratkaisut ovat a) kiertoliittymä b) liikennevalot c) alikäytävä d) ylikäytävä.