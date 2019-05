Kempele kasvamassa kiinni Metsokankaaseen – Linnakankaalla voisi asua tuplasti enemmän ihmisiä

Itseä raivostuttaa Kempeleen maapolitiikka. Maanomistajalle soitetaan että kunta haluaisi ostaa maasi, ostohinnankin ilmoitamme itse. Jos et siihen suostu niin maasi pakkolunastetaan. Ihmetyttää että miten täm voi olla totta ns. oikeusvaltiossa. Sitten kunta vuokraa tontia ja saa maan hankintahinnan takaisin jo kahden vuoden vuokra-ajalla. Maanomistaja on voinut maksaa maitaan velkarahalla vuosikymmeniä.

Infra ym. maksaa, mutta miksi maanomistajan tulisi se kompensoida maan hinnassa? Rakentajat ym maksavat tuloveroa/kunnallisveroa ja kiinteistöveroa, lisäksi keksitty hulevero. Ja uusia veroja varmasti keksitään julkisen sektorin kulujen kasvaessa, palkkakulut suurimpana.

Lisäksi toinen suuri epäkohta Kempeleen maapolitiikassa on se että et saa rakentaa omille maille. Se pitäisi ensin myydä kunnalle pilkkahintaan ja ostaa pieni pala omaa maata takaisin 20-kertaisella hinnalla, tämä siis kaava-alueella. Haja-asutusalueella virkamiesten luovuus kieltämisten suhteen pääseekin jo valloilleen. On käsittämötöntä mikä röyhkeys virkamiehillä on asian suhteen. Muissa asioissa kysellään kuntalaisten mielipiteitä mutta maapolitiikassa röyhkeydellä ei ole rajoja. Syy tietysti raha joka saadaan maanomistajilta ryöstämällä.

Tähän toivoisin valtuutettujen puuttuvan. Ihmetyttää keskustan mielistely virkamiesten suuntaan kun siihen heidän agendan mukaan pitäisi kuulua maanomistajien etujen ajaminen ja valtapuolueena siihen olisi mahdollisuus. Kokoomuksen taas perinteisesti luulisi kunnioittavan yksityisomaisuutta, mutta maaomaisuuden ollessa kyseessä kokoomuslaisestakin tulee sosialisti. Vasemman laidan agenda on ottaa muilta, vihreät taas haluavat että kaikki asuvat tiiviisti sumpussa keskellä kylää.