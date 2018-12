Kemintielle rakentuva Alppilanbulevardi saa alkunsa Välivainiolta – Siirtolantien varteen kaavaillaan uusia kerrostaloja

Hienot on suunnitelmat, mutt miten lie todellisuudessa homma menee. Onko tuleviin asuntoihin tulijoita, kun muutenkin on kaupungin keskustaankin tulossa useita uusia asuntoja. Entä mistä saadaan yrityksiä tuleviin liikekiinteistöihin, millainen hintataso kiinteistöillä tulee olemaan. Onko Oulun asukasmäärä nousussa, kun noinkin paljon joka puolelle tehdään jo nyt uusia kerrostaloja. Tuleeko asunnoista vuokra-asuntoja vai omistusasuntoja. Entä millanen uudesta kauppakeskuksesta on tulossa, onko sinne tarpeeksi asti yrityksiä tulossa jne... Tuo suunnitelma olis kuulostanut hienolta silloin, kun Oulussa oli oikeasti vetovoimaa ja isoja yrityksiä ja paljon työpaikkoja ja yhteisöveronmaksajia. Mitä on tullut uutisia seurattua, niin muuttoliikenne taitaa Oulussa enempi sellasta, ett monet muuttaa Oulusta poispäin, kun työpaikkoja ei ole kauheasti tarjolla ja koulutuspaikatkin taitaa löytyä muualta kuin Oulusta. Ei hienot suunnitelmat ja rakennukset riitä vetovoimaa kasvattamaan vaan tänne pitäis saada houkuteltua isoja firmoja, jotka tois lisää työpaikkoja tullessaan.