Kekäleen myymälä Ouluun – kotimainen vaatekauppa aloittaa keskustassa ensi syksynä

Joensuulainen vaatekauppaketju Kekäle rantautuu Pohjois-Suomeen avaamalla uuden myymälän Oulun keskustaan ensi syyskuussa.

Kekäle asettuu Isokatu 30:een kahteen kerrokseen noin 1 300 neliön tiloihin, joista vaatekauppa KappAhl muutti Kirkkokadulle vuonna 2016. Uusi myymälä työllistää 15–20 henkilöä.

Ouluun avattava myymälä on Kekäleen kymmenes. Lisäksi ketjulla on ollut oma verkkokauppa vuodesta 2012 lähtien. Kahden viime vuoden aikana yritys on avannut liikkeet Raision Myllyyn ja Vantaan Jumboon.

– Oulu on meille todella kiinnostava paikka, olemme etsineet sieltä sopivia tiloja jo pitkään, toimitusjohtaja Joonas Kekäle kertoo.

Viime vuosina esimerkiksi Stockmann vaatevalikoimineen on Oulusta lähtenyt. Kekäle katsoo kilpailevansa Oulussa etenkin kauppakeskus Valkean kanssa.

– Tarjoamme vaihtoehdon esimerkiksi Valkean liikkeille. Myymme kestäviä ja pestäviä laatuvaatteita, emme mitään kertakäyttömuotia, joka myös rasittaa turhaan ympäristöä. Korostamme henkilökohtaista palvelua ja haluamme tuottaa ihmisille positiivisia pukeutumiskokemuksia, Kekäle kehuu.

Kekäleen mukaan Ouluun on tulossa moderni myymälä, jossa kivijalkakauppa ja verkkokauppa toimivat saumattomasti yhdessä.

– Meillä on jo Oulussa paljon kanta-asiakkaita, jotka voivat jatkossa tilata verkkokauppaostoksensa myös myymälään, Kekäle sanoo.

– Verkkokauppa on mahtava lisä kivijalkakaupoille, ja uskomme, että näiden yhdistelmä on se voittava konsepti. Verkosta on tullut sujuva osa ihmisten ostokäyttäytymistä.

Kekäleen mielestä suomalaiset myös miettivät entistä tarkemmin, mihin rahansa käyttävät ja millaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi ympäristöön.

Business Oulun mielestä Kekäleen vaatekauppa tuo lisää kaivattua tarjontaa Oulun keskustaan.

– Oulun muotikaupassa on ollut tilausta tämäntyyppiselle toimijalle. Uskomme vahvasti, että Kekäle pärjää hyvin myös täällä, Business Oulun asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen sanoo.

Kemppaisen mukaan keskustan liiketilamarkkinoilla tilanne näyttää tällä hetkellä rohkaisevalta.

– Sellainen tuntuma meillä on, että nyt on positiivinen vire päällä. Talouden hyvät luvut heijastuvat Oulun kehitykseen ja kannustavat yrityksiä käymään keskusteluja sopivista liiketiloista. Kiinnostus Oulua kohtaan on kasvanut, ja uudet avaukset varmasti innostavat muitakin toimijoita harkitsemaan Oulussa tarjoutuvia mahdollisuuksia, Kemppainen arvioi.

– Myös vuokranantajien puolella ilmassa on ollut enemmän neuvotteluhalukkuutta. Jonkin verran tähän varmasti on ollut varaakin, koska tietyissä kortteleissa vuokrat ovat olleet meillä valtakunnan korkeinta tasoa.

Kemppainen toteaa, että keskustassa vapaita liiketiloja on yhä tarjolla hyvilläkin paikoilla, muun muassa kävelykadun varrella.

– Tiloja on täyttynyt vähitellen, mutta edelleen vaihtoehtoja riittää. Sijainti kävelykatukeskuksessa on monelle yritykselle tärkeää, ja vanhoissa kiinteistöissä toimijat joutuvat aina myös puntaroimaan, kuinka paljon tiloissa tarvitaan muutostöitä, Kemppainen muistuttaa.

– Positiivinen vire on kuitenkin jo näkynyt myös esimerkiksi Oulun Hallituskadulla, jonne on tullut monenlaista uuttakin toimintaa kivijalkaan.