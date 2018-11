Keitä vesi edelleen karttaan merkityllä alueella! Loppujen Oulunsalon vesinäytteiden valmistumista odotellaan ensi viikon alkupuolelle

Oulunsaloa on piinannut vesiongelma, kun vesijohtovedestä löytyi koliformisia bakteereita viime viikolla. Osassa Oulunsalo on ollut tämän vuoksi veden keittokehotus viime viikon perjantaista saakka. Keittokehotusaluetta laajennettiin kuluvan viikon tiistaina.

Oulunsalon alueelta on otettu vesinäytteitä päivittäin. Tutkimustulokset ovat olleet puhtaat tämän viikon tiistaista lähtien. Asiasta tiedottavat Oulun Vesi ja Oulun ympäristötoimi.

Myös adeno- ja norovirusnäytteiden tutkimukset ovat valmistuneet, ja tulokset olivat puhtaat. Kampylobakteeri näytteiden tulokset valmistuvat ensi viikon alussa. Tilannetta seurataan ja vesinäytteitä otetaan edelleen.

Keittokehotus on voimassa edelleen. Kehotus koskee Niemenrannan ja Karhuojan lisäksi näiden eteläpuolista aluetta Lentokentäntielle saakka. Keittokehotus ei koske Pitkäkankaan eikä lentoaseman aluetta.

Kyseisillä alueilla on kaikki ruoka- ja juomavesi keitettävä vähintään 5 minuuttia. Vettä voi käyttää peseytymiseen ja eläinten juomavetenä normaalisti. Vettä voi myös käyttää pyykin- ja astioiden pesuun. Muualla Oulussa talousvesi on moitteetonta.

Oulunsalossa on varaveden jakelupisteitä. KUVA: Jarmo Kontiainen

Mahdollisista sairastumisista voi olla yhteydessä Oulun seudun ympäristötoimen neuvontapuhelimeen p. 044 7036700 tai sähköpostilla ymparisto@ouka.fi.

Veden keittokehotus on nyt voimassa tiistaihin 13.11.2018 klo 16.00 saakka, jolloin viimeistään ympäristötoimi ja vesiyhtiö ovat luvanneet tiedottaa asiasta lisää. Tiedotteet ovat luettavissa Oulun seudun ympäristötoimen verkkosivuilta.

Huuhtelut edelleen käynnissä

Verkoston huuhtelut ovat edelleen käynnissä, minkä johdosta vesijohtoverkon paine voi olla normaalia heikompi. Paineenvaihteluiden johdosta vedessä voi esiintyä myös saostumia.

Vesitorni on poistettu käytöstä. Tornin allastilat on pesty ja allas on täytetty klooratulla vedellä. Tornin kattopinnoite on tarkastettu ja siitä löytyi puutteita kattopinnoitteen saumoista sekä läpivientien tiivistyksistä. Havaittujen vikojen korjaustyöt on aloitettu.

Oulunsalon jakelualueella vedenlaatua tarkkaillaan vesitornin ja vedenkäsittelylaitoksen lisäksi yhteensä 12 näytteenottopisteestä.

Oulun Veden varaveden jakelupisteet ovat seuraavissa paikoissa:

Kauppakeskus Kapteeni, Karhuojantie 2

K-Market Niemenranta, Tyyrpuurinlenkki 2

Shell Oulunsalo, Tetriläntie 2

Pisteistä voi käydä hakemassa talousvettä omaan astiaan. Varavedenjakelupisteestä jaetaan vettä arkisin klo 7.00–21.00 ja viikonloppuna klo 8.00–21.00.