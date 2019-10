Keijo Posio valittu Oulun osuuspankin toimitusjohtajaksi – siirtyy Rovaniemeltä Ouluun

Oulun Osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri, eMBA Keijo Posio. Posio aloittaa uudessa tehtävässään 1. tammikuuta 2020, jolloin pankin pitkäaikainen toimitusjohtaja, kauppaneuvos Timo Levo jää eläkkeelle.

Uuden toimitusjohtajan valinnan teki Oulun Osuuspankin hallintoneuvosto kokouksessaan tiistaina 1. lokakuuta.

Posio siirtyy tehtävään Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtajan paikalta Rovaniemeltä. Aikaisemmin hän on toiminut Pohjolan Osuuspankissa pankinjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Keijo Posio kertoo ottavansa uuden tehtävän vastaan jännittynein, mutta erinomaisin mielin. Oulun Osuuspankki on hänelle tuttu vuosilta 2000–2006, jolloin hän toimi pankissa esimiestehtävissä.

–Olo on nöyrä, sillä tehtävä on haasteellinen, ja Timo Levon jälkeen saappaat suuret. On hienoa tulla Ouluun takaisin. Se on minun pankkiurani alkupaikka, kasvattaja ja suuri mahdollistaja ja siellä on paljon tuttuja työtovereita, hän toteaa.

OP Ryhmän palveluksessa vuodesta 1982 lähtien työskennellyt väistyvä toimitusjohtaja Timo Levo on toiminut tehtävässään vuodesta 1996 lähtien. Hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä OP Ryhmässä ja sen ulkopuolella.