Kausi-influenssa on rantautunut Ouluun – "Tapauksia on tullut nyt enenevässä määrin"

Oulun kaupunginsairaalassa on jo hoidettavana kausi-influenssapotilaita, ja tautia on tullut vastaan myös päivystyksessä, kertoo apulaisylilääkäri ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko Oulun kaupungilta.

– Monta virusta on tällä hetkellä liikkeellä, ja nyt on influenssa tullut mukaan kuvaan. Tapauksia on tullut enenevässä määrin.

Kausi-influenssan lisäksi Oulussa sairastetaan nyt myös muita hengitystieinfektioita sekä noro-viruksen aiheuttamaa vatsatautia.

Osa kausi-influenssatapauksista todennetaan näytteiden avulla ja osa taudinkuvan perusteella. Influenssan tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat hengitystieoireet, korkea kuume ja lihassärky. Myös vatsaoireita voi ilmetä.

Huusko sanoo, että influenssaoireet tulevat yleensä nopeasti, ja kuume nousee jo taudin alkuvaiheissa korkealle. Tavanomaisissa flunssissa tauti saattaa alkaa pienellä kurkkukivulla, jota seuraa muutaman päivän jälkeen nuha ja mahdollinen kuume.

Influenssan huippukauden ajankohta vaihtelee Oulun seudulla vuosittain. Tänä talvena se on vielä edessä päin.



– Vielä on vaikea sanoa, ajoittuuko se tammikuun loppuun vai helmikuun alkuun, Huusko toteaa.

THL seuraa rokotteen tehoa

Syksyllä annetun influenssarokotteen tehosta ei ole vielä varmuutta, mutta Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) seuraa rokotteen antaman suojan tasoa. Esimerkiksi iäkkäät ihmiset ja riskiryhmään kuuluvat rokotettiin maksutta.

Huusko sanoo, että rokote voi influenssan ehkäisemisen lisäksi myös lieventää taudin oireita.

– Viime vuonna tehohoidossa ei ollut yhtään rokotuksen saanutta potilasta, hän sanoo.

Tartuntatautien ehkäisemisen kannalta on tärkeä huolehtia käsihygieniasta. Kädet pitää pestä aina, kun tulee kotiin. Kun oireet on päällä, kannattaa puolestaan yskiä nenäliinaan tai kyynärtaipeeseen, ettei tartuta tautia eteenpäin.

Influenssa voi kuitenkin tarttua jo ennen kun henkilöllä itsellään on oireita.

– Henkilö voi tartuttaa influenssan tänään ja sairastua itse vasta seuraavana päivänä, Huusko kertoo.