Kaupunkiviljelylaatikoiden varaus alkaa ensi viikolla – Oulussa on yhteensä 101 viljelylaatikkoa

Oulun kaupungin viljelylaatikot vapautuvat varattavaksi ensi viikolla. Laatikoiden varaus alkaa maanantaina 8. huhtikuuta.

Viljelylaatikon voi varata Oulun kaupungin sähköisen varauspalvelun kautta 8. huhtikuuta–30. toukokuuta välisenä aikana.

Oulussa on yhteensä 101 kaupungin viljelylaatikkoa. Laatikoita on Hollipuistossa, Salmelanpuistossa, Veturiaukiolla ja Reelinkiaukiolla.

Hollipuistossa on yhteensä 55 viljelylaatikkoa ja paikalla on myös vesipiste. Salmelanpuistossa ja Veturiaukiolla on molemmissa 16 viljelylaatikkoa, eikä paikalla ole vesipistettä. Reelinkiaukiolla on 14 viljelylaatikkoa ja myös sinne vesi tulee kantaa itse.

Yhden laatikon varaushinta viljelykaudelle on yhdeksän euroa. Viljelykausi alkaa 31. toukokuuta ja päättyy 29. syyskuuta.

Oulun kaupungin viljelylaatikot ovat kaupunkilaisten käytössä nyt kolmatta kesää peräjälkeen. Ensimmäistä kertaa viljelylaatikot tuotiin puistoihin kesäksi 2017.