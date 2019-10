Kaupunkifestivaali Oulun Päivien ohjelmahaku on alkanut. Oulun Päivät järjestetään seuraavan kerran ajalla 12.6.–5.7. 2020.

Tapahtumajärjestäjiä pyydetään ilmoittamaan 30.11. mennessä mahdollisista suunnitelmistaan tehdä ohjelmaa vuoden 2020 Oulun Päiville.

Osallistumisesta voi ilmoittaa myöhemminkin, mutta nyt on menossa ennakkoilmoittautuminen, josta saatujen ilmoittautumisten pohjalta kartoitetaan vuoden 2020 Oulun Päivien ohjelman määrää, aikataulua ja sijoittumista tapahtumapaikoille.

Ennakkoilmoittautumiset voi tehdä suoraan sähköpostitse Oulun Päivien tapahtumakoordinaattorille.

Julkaisuvalmiit ohjelmatiedot täytyisi lähettää viimeistään 4.5.2020 mennessä, jotta ohjelmatiedot ehtivät kesäkuun alussa koteihin jaettavaan Oulun Päivät ohjelmalehteen. Valmiit ohjelmatiedot voi lähettää Oulun Päivien www-sivujen tapahtumailmoituslomakkeella .

Päivämäärä 4.5. koskee vain painettuja ohjelmatietoja, Oulun Päivien www-sivuille otetaan ohjelmaa vielä senkin jälkeen.

Oulun vanhin kulttuuritapahtuma Oulun Päivät on järjestetty vuodesta 1962 alkaen. Ohjelmiston tuotantotapa on yhteisöllinen. Tapahtuman toteutuksen periaatteena on, että kaikki voivat tarjota tapahtumansa osaksi Oulun Päivien ohjelmaa.